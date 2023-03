Oud-wielrenner Laurens ten Dam deelt ongemakkelijke situatie tussen hem en dopingcontroleur: “Ik ben net naar het toilet geweest”

Laurens ten Dam (42) is sinds 2019 geen actief wielrenner meer, maar in de podcast ‘Vals Plat’ van Play Sports deed de Nederlander wel nog een opmerkelijk verhaal over wat hij destijds beleefde met een dopingcontroleur.

“De dopingcontroleur was er om zeven uur ’s morgens. Ik was net naar het toilet gegaan, want ’s ochtends moet ik altijd plassen. Ik zeg tegen hem: ‘ik ben eigenlijk net naar het toilet geweest, dus het kan nog wel even duren.’ We gaan ontbijten en ik drink wat koffie, maar wat moet je doen als je dat drinkt? Dan moet je naar het toilet voor een grote boodschap”, bouwt Ten Dam z’n verhaal verder op.

“Maar die man mocht me niet uit het oog verliezen. Ik zeg tegen de controleur: ‘Sorry meneer. Ik moet niet plassen, maar wel naar het toilet. Toen zat ik daar te kakken terwijl hij me pontificaal aankeek. Hij keek recht in mijn ogen.”

Ten Dam stopte op 31 december 2019 met profwielrennen na passages bij ploegen als Sunweb en Rabobank. De Nederlander eindigde in 2012 als achtste in de Vuelta, twee jaar later was hij negende in de Ronde van Frankrijk. Dezer dagen is hij vooral een figuur in het Nederlandse podcastlandschap. Samen met Stefan Bolt praat hij over het reilen en zeilen in de koers in Live Slow Ride Fast.

Bekijk het fragment hieronder: