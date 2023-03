Eén Belg wil Knack Roeselare van Europese bekerwinst houden: “Wij zullen ‘die kleine Belgen’ niet onderschatten”

Wat in voetbal of basketbal een verre droom dan wel een vage ambitie is – een Europese finale – is voor volleybalclub Roeselare deze week realiteit. In een dubbele confrontatie tegen Modena strijden de West-Vlamingen voor winst in de CEV Cup, de tweede Europese beker. “Roeselare heeft Italië verbaasd”, stelt Tomas Rousseaux (28), Belgische speler bij de Italiaanse gigant.