Max Verstappen wil zijn zwarte beest temmen: in Melbourne won hij nog nooit

De F1 strijkt dit weekend neer in Australië voor de jaarlijkse Grand Prix in Melbourne. Max Verstappen wil er een lacune vullen op zijn palmares: Albert Park is een van de twee jaarlijkse circuits waar hij nog nooit won.

Max Verstappen (25) in inmiddels aangekomen in Australië, waar zondag de derde Grote Prijs van het jaar plaatsvindt. Het is de langste verplaatsing van het jaar, maar toch reist de wereldkampioen zoals de meeste collega’s met plezier af naar het verre Melbourne.

“Het is altijd leuk om in Australië te zijn en Melbourne een beetje te beleven. Maar op sportief vlak is het geen plek die aardig voor ons geweest is doorheen de jaren. Het circuit is mooi met een paar heel snelle bochten en ik rijd er altijd graag. Hopelijk kan ik er dit weekend een goede race hebben. Als team hebben we daar niet meer gewonnen sinds 2011. Ik ben benieuwd wat we er kunnen doen”, zegt hij in de vooruitblik van zijn team.

In 2019 werd Max Verstappen derde in Melbourne, zijn beste resultaat in Australië. — © EPA-EFE

Een duik in de statistieken leert dat Verstappen gelijk heeft. Zelf kwam hij in Albert Park nooit verder dan een derde plaats, in 2019 na de Mercedessen van Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. Vorig jaar moest hij zijn auto vroegtijdig aan de kant zetten omdat een probleem met de brandstoftoevoer een brandje veroorzaakte. Het was toen zijn tweede opgave in drie races. Red Bull kon de Australische GP voor het laatst winnen in 2011, toen in de glorieperiode van Sebastian Vettel.

Ook Singapore is lacune

Op de F1-kalender van 2023 staan naast Melbourne slechts drie circuits waar Verstappen nog nooit heeft gewonnen. Naast het nieuwe Las Vegas zegevierde hij ook nog nooit in Qatar. Maar daar kwam de F1 slechts één keer in actie, in 2021. Verstappen pakte toen de tweede plaats, na Lewis Hamilton.

Tot slot is er nog Singapore, dat net als Melbourne wel al gedurende heel zijn carrière op de F1-kalender prijkt. In de Aziatische stadstaat is een tweede plaats zijn beste resultaat, in 2018 na Lewis Hamilton. Red Bull kon op het Marina Bay Street Circuit niet meer winnen sinds 2013.