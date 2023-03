Dieven dringen al voor derde keer binnen langs dak bij Vanden Borre in Diest

Elektrowinkel Vanden Borre in Diest is al voor de derde keer het slachtoffer geworden van een bende die via het dak inbreekt.

Dit keer gingen de dieven met zo’n 15 smartphones aan de haal. Dat is een kleinere buit dan bij de twee vorige inbraken, ook omdat er snel een alarm afging in de zaak en de daders meteen op de vlucht sloegen. Volgens de politie gingen de dieven in elk geval bijzonder professioneel te werk, ze zet de zoektocht naar de daders verder. Het is niet uitgesloten dat het om dezelfde bende gaat.(KaBu)