Onwettige pensioenbonussen oud-Kamervoorzitters kunnen maar tot tien jaar geleden teruggevorderd worden

De onwettige pensioenbonussen van de ex-Kamervoorzitters Herman De Croo en Siegfried Bracke terugvorderen kan, maar enkel tot maart 2013. Dat zegt één van de twee advocatenkantoren die de Kamer inschakelde om advies in te winnen in het dossier. Maar dan nog zijn er een paar juridische klippen te ronden. De ex-voorzitters hebben bijvoorbeeld ook belastingen betaald op hun bonus.

Kan de Kamer de onwettige pensioenbonussen van de oud-Kamervoorzitters terugvorderen? Het is juridisch gezien geen eenvoudige zaak. Dus liet Kamervoorzitter Eliane Tillieux (PS) twee advocatenkantoren uitpluizen hoe het nu precies zat. Het ene kantoor boog zich vooral over de strafrechtelijke kant van de zaak. Het andere dook in de mogelijkheden of de Kamer het geld effectief zal terugzien.

De advocaten zien ruimte voor een “intrekking”, waarbij de bonussen terug moeten betaald worden, omdat ze op verschillende manieren onwettig. Maar dat kan wel niet onbeperkt. Er zit een verjaringstermijn op van tien jaar, dus alles waar de betaling is begonnen voor maart 2013 valt uit de boot.

Bovendien kan die démarche aangevochten worden. Omdat een ex-Kamervoorzitter kan argumenteren dat hij niet op de hoogte was van de onwettigheid. Of omdat hij belastingen betaald heeft op de bonus. Belastingen die hij natuurlijk niet kan terugvorderen. “Dat zal niet tot gevolg hebben dat de verplichting tot terugbetaling wegvalt, maar wel dat het totale terug te betalen bedrag vermindert”, valt te lezen in het advies.

Oud-voorzitter Herman De Croo (Open Vld) heeft intussen 210.000 euro teruggestort naar de pensioenkas van de Kamer. Siegfried Bracke (N-VA) weigert dat te doen.

