In 2015 werden Hilde Wouters en Sven Vandebril door de stad en Ondernemend Diest bekroond als zelfstandigen van het jaar. — © LW

Diest

Speelgoedwinkel Kadulleke in Diest is gestart met de allerlaatste lente-actie van de zaak. “De tijd is aangebroken om onze spruit los te laten”, zeggen uitbaters Sven Vandebril en Hilde Wouters.