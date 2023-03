Kernkabinet zit opnieuw samen over begroting

Het kernkabinet van de federale regering zit dinsdagavond opnieuw samen over de begrotingscontrole van maart. Volgens regeringsbronnen is er wellicht nog wat meer tijd nodig om tot een akkoord te komen.

De regering onderhandelt al enkele weken over de begrotingscontrole van maart. Daarbij moet ze rekening houden met een aantal meeruitgaven, denk aan de asielopvang of de opgevoerde strijd tegen drugscriminaliteit, maar tegelijkertijd wil premier Alexander De Croo naar verluidt van de iets verbeterde budgettaire situatie gebruikmaken om te besparen.

Daarbij wordt verwezen naar een cijfer van 0,3 procent van het bruto binnenlands product dat de Nationale Bank naar voren schuift om in 2024 uit de Europese gevarenzone te blijven. Dat komt neer op ongeveer 1,8 miljard euro. Of dat ook het bedrag is dat De Croo op tafel legt, is niet bevestigd. Volgens een bron liggen het bedrag noch de manier waarop moet worden bespaard al vast.

Op kast gejaagd

Toch heeft de premier de linkse coalitiepartners op de kast gejaagd. Vooral de PS, die met Karine Lalieux de minister van Pensioenen in de rangen heeft, is misnoegd, omdat De Croo zou hebben voorgesteld om de volgende schijf van de verhoging van het minimumpensioen te schrappen. “De besparingen gebeuren zo quasi volledig op kap van de financieel zwaksten”, klonk het dit zondag bij een linkse bron.

Het kernkabinet kwam maandagavond nog samen, maar opnieuw zonder witte rook tot gevolg. Ook de Franstalige liberalen van MR zouden de schrapping van de verhoging van de minimumpensioenen volgens ingewijden nu steunen. “Zo lang De Croo, nu gesteund door MR, vasthoudt aan die schrapping, zal het niet deblokkeren”, viel dinsdag te horen.

Een akkoord lijkt volgens een andere bron ook dinsdag nog niet meteen in de maak. “Ze zullen nog wat tijd nodig hebben”, klinkt het, al wordt er wel “serieus verdergewerkt”. De deadline voor de begrotingscontrole is 31 maart, vrijdag dus, al is het niet uitgesloten dat er nog een deel van de paasvakantie nodig is.