Genk

De politie is dinsdag rond 16.30 uur massaal uitgerukt naar Shopping 1 in Genk. Daar was een groepje jongeren slaags geraakt. Toen de ordediensten en een ambulance arriveerden, waren de jongeren al weggelopen. Getuigen zagen in de buurt wel dat iemand werd opgepakt. Een officiële bevestiging is er nog niet.

Later meer.

cn

© ToPa