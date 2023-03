Onze tv-tips: Lotto-winnaars, een schilderij en een schoolvoorbeeld

Portretten van Krabbé

NPO2, wo, 20.29u

Schilder Jasper Krabbé maakt een portret van tv-maker Tom Waes, maar niet voordat hij Tom goed leert kennen. Ze bezoeken plekken die voor Tom belangrijk zijn, zoals café d’Anvers, waar Tom als portier werkte. Ook bezoeken ze zijn geboorteplek Edegem, waar Tom moest biechten bij meneer pastoor. Alle indrukken neemt Jasper mee in zijn werk. De onthulling van het portret is uiteraard de apotheose. (tove)

Telefacts

VTM, wo, 22.35u

In Rhymney (Wales) hebben maar liefst 435 inwoners gewonnen met de loterij. Vergelijk het zoals onlangs bij ons in Balen, waar massaal veel geld werd gewonnen. Het winnen van veel geld was in de levens van veel mensen in Rhymney een kantelpunt, omdat ze het niet breed hadden. Een fascinerend portret over een gemeenschap die plots een ander leven kan leiden. (tove)

Éclaireuses

Canvas, wo, 22.55u

Marie en Juliette lieten het klassieke onderwijs achter zich om in Brussel een school te openen voor kinderen zonder schoolgeschiedenis, vaak vluchtelingen. Ze krijgen er de kans om buiten de schoolomgeving weer kind te leren zijn, voor er op school van hen verwacht wordt leerling te zijn. De pedagogische visies in deze docu doen nadenken over ons scholensysteem, dat vaak onderdrukkend werkt. (tove)