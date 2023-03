Antwerpse wildplasser steelt gsm van NMBS -medewerker die hem betrapte aan station in Hasselt

De politie heeft vrijdagavond een 30-jarige Antwerpenaar in de boeien geslagen die aan het station van Hasselt een gsm had gestolen van een medewerker van de NMBS. Die had hem even daarvoor op heterdaad betrapt bij het wildplassen en hem daarvoor aangesproken.

Afgelopen vrijdag rond 20.30 uur kreeg de politie Limburg Regio Hoofdstad een melding van een persoon die zich verbaal agressief opstelde tegenover medewerkers van de NMBS in het station van Hasselt. Ter plaatse aangekomen, bleek dat verdachte het niet eens was met de boete die hij van een medewerker voor wildplassen had gekregen. Hij trok het gsm-toestel uit de handen van de medewerker en zette het op een lopen. Een politieploeg kon hem onderscheppen en trof het gsm-toestel in de buurt aan. De medewerker van de NMBS kreeg zijn gsm terug. De verdachte werd mee naar het politiekantoor genomen. De 30-jarige man uit Antwerpen zal zich later dienen te verantwoorden voor zijn daden.

Drugs

Even later werd er een verdacht persoon opgemerkt op het Stationsplein in Hasselt. De verdachte wilde met een taxi het station verlaten toen hij de politieploeg opmerkte. Hij bleek onder andere in het bezit te zijn van een dealershoeveelheid cannabis en een som geld. De verdachte, een 20-jarige man met een verblijfplaats in Diepenbeek, zal zich het bij de rechter mogen gaan uitleggen. mm