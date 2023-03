Koen Casteels zeker van basisplaats, voorts weinig wijzigingen: dit is de verwachte opstelling van de Rode Duivels tegen Duitsland

De Rode Duivels spelen vanavond hun tweede interland onder Domenico Tedesco. De verwachting is dat er na Zweden niet veel wijzigingen zullen zijn in de basisopstelling, maar dat is slechts een vermoeden. Tedesco gaf immers amper tot geen info vrij voor Duitsland-België.

Het is wederom koffiedik kijken met welke elf spelers de Rode Duivels aan de wedstrijd zullen beginnen. Wat we zeker zijn, is dat Koen Casteels aan de aftrap zal staan ter vervanging van de lichtgeblesseerde Thibaut Courtois. Doelman Casteels telt dit seizoen al tien clean sheets in de Bundesliga bij Wolfsburg en lijkt de grootste kandidaat om de vaste nummer twee van de nationale ploeg te worden. Hij krijgt de voorkeur op Sels en Kaminski.

Het heeft er alle schijn van dat Tedesco opnieuw voor een viermansdefensie zal opteren. Tegen Zweden werkte dat prima, Duitsland speelt ook met vier achterin én de verdedigers gaven aan zich goed in hun sas te voelen. Als we logisch redeneren, dan kiest Tedesco voor dezelfde spelers in de defensie als tegen Zweden. Dat zou betekenen dat Castagne, Faes, Vertonghen en Theate aan de partij beginnen, maar nogmaals: de bondscoach kan ook verrassen, qua namen en qua systeem. Hij zei al dat de Belgen tactisch flexibel moeten zijn.

© BELGA

Wat ons betreft geldt voor het middenveld en de aanval wat voor de achterhoede het geval is: waarom veranderen als er nog zo hard aan de automatismen gewerkt moet worden? Dat zou betekenen Carrasco, Onana en De Bruyne en Lukebakio op het middenveld spelen. Trossard en Lukaku in de aanval.

Maar het zijn allemaal vermoedens: Tedesco wilde de Duitsers niet wijzer maken dan ze al zijn. Hij wil ook deze keer winnen, dus zomaar zijn plannen uit de doeken doen? Daar gaan de fans, de pers en de tegenstanders nooit op moeten rekenen.

Er zijn tegen Duitsland zes wissels toegestaan omdat het een oefeninterland is. Tedesco vertelde wel dat hij zinnens is om al die vervangingen te benutten. Dit om spelers vertrouwen en ritme te geven, te zien wat de bankzitters in hun mars hebben en iedereen betrokken te houden. Er zal dus geëxperimenteerd worden, maar daarom niet noodzakelijk vanaf het eerste fluitsignaal.

Onze vermoedelijke elf:

Casteels - Theate, Vertonghen, Faes, Castagne - Carrasco, Onana, De Bruyne, Lukebakio - Trossard, Lukaku