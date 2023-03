Vijftien jaar na de feiten bekent zoon van miljardair rol in moord op Noorse studente: “Het was een ongeluk”

Na 15 jaar komt er eindelijk meer duidelijkheid in de moordzaak rond Martine Vik Magnussen. De 23-jarige Noorse studente werd in 2008 dood teruggevonden in de kelder van een gebouw in Londen. De zoon van een miljardair uit Jemen, die meteen na het incident vluchtte, wordt verdacht van de moord. Nu heeft hij voor het eerst over de feiten gepraat met BBC. “Het was een ongeluk.”

Na 15 jaar heeft Farouk Abdulhak verteld over de beruchte nacht waarin Martine Vik Magnussen om het leven kwam. De studente kwam niet thuis na een feestje op 14 maart 2008. Ze was het laatst gezien met Abdulhak, met wie ze samen studeerde aan de Regent’s Business School in Londen. Hij wilde nog een afterparty houden bij hem thuis. Haar halfnaakte lichaam werd later gevonden in een kelder in Abdulhaks appartementsblok.

Enkele uren na Martines dood vluchtte Abdulhak naar Jemen met de hulp van zijn vader Shaher Abdulhak, één van de rijkste en machtigste mannen in het land. Er loopt een internationaal arrestatiebevel tegen hem, maar de Britse politie kon hem nooit vatten, omdat ze geen uitleveringsverdrag hebben met Jemen.

“Seks-ongeluk dat verkeerd afliep”

Daar leidt Abdulhak al jaren een teruggetrokken leven en sprak hij nooit eerder met journalisten. Toch kon Nawal Al-Maghafi, een journaliste bij de BBC met Jemenitische roots, hem na vele pogingen bereiken. Hoewel Abdulhak geen interview on the record wou geven, bekende hij: “Ik heb iets gedaan toen ik jonger was, het was een vergissing. Ik kan specifiek niet naar het Verenigd Koninkrijk gaan voor iets wat daar gebeurd is.”

Abdulhak ging nooit expliciet in op wat er gebeurde, maar vertelde haar dat het een ongeluk was. “Niets kwaadaardigs. Gewoon een seks-ongeluk dat verkeerd afliep.” Hij kan zich niet alles herinneren. “Het is allemaal een waas. Niemand weet het, want ik kon nauwelijks bij elkaar puzzelen wat er gebeurd is.” De reden? “Cocaïne”. Hij zei ook veel spijt te hebben. “Ik betreur ten zeerste het ongelukkige voorval dat is gebeurd. En ik heb spijt dat ik naar Jemen ben gekomen, ik had moeten blijven en het gelag moeten betalen.”

Zijn vader zou hem geadviseerd hebben in Jemen te blijven, terwijl Abdulhak zich wou verdedigen in een rechtszaak. Dat zou nu niet meer veel uithalen, volgens hem. “Ik denk niet dat gerechtigheid zal geschieden. Het is veel te laat.”