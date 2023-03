Een ‘weekendliefde’ zoals die van Junior Planckaert kan goed werken, maar “er is ook een grote valkuil”

Enkel in het weekend samenzijn. Dat is wat Junior Planckaert (30) en zijn Pauline, die ondertussen een jaar een koppel vormen, doen. En hoewel ze er door hun professionele agenda toe gedwongen worden, vinden ze dat een goede regeling want “want zo verlang je extra naar elkaar”. Maar klopt dat ook? En hoe verloopt het contact dan in de rest van de week? Relatiedeskundige Vanessa Muyldermans legt het uit.