Van vandaag tot en met donderdag buigt het IOC zich over de vraag of Russische atleten mogen meedoen aan de Olympische Spelen van Parijs 2024. Voorzitter Thomas Bach zit daar na een lange haarspeldbocht geen problemen meer in. Oekraïne zet maximale druk met de website ‘Sportengels’, een lijst met 180 gesneuvelde sporters.