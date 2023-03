Zweem van mysterie over “ongepast gedrag” Lapoussin bij Madagaskar, Union gaat spreken met speler

Bondscoach Nicolas Dupuis van Madagaskar postte na de 0-3-nederlaag tegen de Centraal Afrikaanse Republiek op Facebook dat hij Loïc Lapoussin van Union uit de selectie had geweerd voor de terugmatch omwille van “ongepast gedrag”. Wat dat dan precies inhield, was niet duidelijk, en Dupuis reageerde ook niet op onze pogingen om met hem in contact te komen. Volgens lokale media dook Lapoussin na de nederlaag het nachtleven in, wat hem kwalijk genomen werd door de fans en de staf, vandaar de sanctie.

Het is in Brussel een publiek geheim dat Lapoussin van een feestje houdt. Dat de smaakmaker van Union daarbij niet altijd zijn grenzen kent, bleek in december nog. Toen ging hij met de politie in de clinch en weigerde hij een alcoholcontrole – een incident waar Union zwaar aan tilde. De club hoopte dat Lapoussin de nodige lessen zou trekken uit dat voorval, maar uit de berichtgeving vanuit Afrika bleek net het tegenovergestelde.

Vanuit het kamp-Lapoussin werden de verhalen evenwel geminimaliseerd. Lapoussin zou de toelating gehad hebben om te gaan stappen “om zijn gedachten te verzetten” en zou sowieso niet in actie komen tijdens de terugwedstrijd. Wat ook gefluisterd wordt, is dat Dupuis de uitlatingen over één van zijn sterspelers deed om zijn eigen falen te verdoezelen. Zijn passage bij Madagaskar was een grote flop – de kwalificatie voor de Afrika Cup is weg – en dus wilde Dupuis na de nederlaag de focus leggen op extrasportieve zaken. Althans, dat wordt beweerd. Sinds maandag is Dupuis geen bondscoach meer.

Het is moeilijk om in te schatten of Lapoussin – de laatste weken uitstekend op dreef, hij scoorde tegen Union Berlin - daadwerkelijk fouten gemaakt heeft. Feit is dat hij de perceptie tegen heeft. “Hij zal wel iets uitgestoken hebben”, klinkt het bij sceptici. Union zal het gesprek met Lapoussin aangaan, maar lijkt op dit moment geneigd om de wingback/aanvaller het voordeel van de twijfel te geven. Mocht bewezen worden dat Lapoussin over de schreef gegaan is – Union zocht contact met de bond van Madagaskar -, mag hij zich aan een bijkomende straf van zijn werkgever verwachten.