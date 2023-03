Drama in lagere school in Ekeren: kindje in kritieke toestand naar ziekenhuis na instorten muur

Ekeren

In de Sint-Vincentschool, een lagere school aan de Leugenberg in Ekeren, is dinsdagnamiddag een kind zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht nadat er een muur was ingestort. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is nog onduidelijk. “De omstandigheden worden onderzocht en slachtofferzorg wordt voorzien”, zegt politiewoordvoerder Willem Migom.