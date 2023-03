Hamilton over tien jaar bij Mercedes: “Red Bull bijbenen wordt moeilijkste taak in tien jaar”

Tien jaar geleden maakte Lewis Hamilton de grootste vergissing van zijn leven, zo werd indertijd gewaarschuwd. Draaide dat eventjes anders uit zeg. De samenwerking met Mercedes werd de langste en succesvolste die een F1-piloot ooit had met een -team. In Melbourne - waar het in 2013 allemaal begon - blikt de legende terug op de transfer die toen iedereen schokte.

Michael Schumacher reed in zijn tijd 180 wedstrijden voor Ferrari. Precies een jaar geleden, eveneens in Melbourne, kon Lewis Hamilton (38) dat record verbreken. Schumi won in die periode vijf wereldtitels, nadat hij er eerder al twee had behaald met Benetton. Hamilton behaalde er zes met Mercedes, na zijn eerste met McLaren. Daarnaast boekte hij met de Zilverpijlen 82 overwinningen en 77 polepositions. De langste samenwerking uit de F1-geschiedenis is daarmee ook de vruchtbaarste.

Nochtans werd Hamilton voor gek verklaard toen hij eind 2012 de knoop doorhakte en McLaren inruilde voor Mercedes. Aan McLaren en teambaas Ron Dennis had Hamilton immers álles danken. Op de jaarlijkse Autosport Awards was de toen tienjarige Hamilton, kersvers kampioen in de karting, op Dennis afgestapt: “Ooit wil ik in jouw auto’s rijden.” De McLarens waren immers de bolides van Ayrton Senna, het idool van Hamilton. Dennis was onder de indruk van de attitude van de jonge knaap en van zijn talent. Hij gaf zichzelf een nieuwe missie: de eerste zwarte rijder naar de F1 brengen.

“Naar Mercedes gaan was een risico, maar ik volgde het gevoel in mijn buik en mijn hart” Lewis Hamilton

Die avond werd de start van een succesverhaal. Hamilton sneed met gemak door de jeugdreeksen, werd in 2007 in de F1 gelanceerd, meteen in de hoofdmacht van McLaren. Al in zijn debuutjaar hield hij gelijke tred met teammaat Fernando Alonso. Door hun onderlinge rivaliteit ging de wereldtitel dat seizoen naar Kimi Raikkonen, maar in 2008 werd Hamilton kampioen.

Lewis Hamilton geraakte dankzij McLaren in de F1, in 2007 als teammaat van Fernando Alonso. — © BELGA

Schoktransfer

In de tweede helft van 2012 had McLaren weer de beste auto en alles zag er uitstekend uit om in 2013 de Red Bulls en Sebastian Vettel te verslaan. Maar in een schoktransfer stapte Hamilton op. Weg van onder de vleugels van de strenge en overbeschermende Ron Dennis, waar hij zelfs zijn trofeeën niet zelf mocht houden. Niki Lauda voerde de gesprekken en wist de juiste snaren te bespelen: Hamilton verkaste naar Mercedes om daar Michael Schumacher te vervangen.

“Was dat een risico? Natuurlijk!” blikt Hamilton nu terug. “Als je zulke keuzes maakt, gaan dingen veranderen en dat houdt altijd een risico in. Maar ik krijg het gevoel dat ik niet leef als ik geen risico’s neem, als ik mezelf en de mensen rondom me niet constant uitdaag. Ik wou iets nieuws en dit was een richting die juist aanvoelde. Ik keek er naar uit samen te werken met nieuwe mensen en binnen te komen in een team dat het moeilijk had gehad. Ik wou alles wat ik geleerd had meenemen en kijken of ik het kon toepassen in een ander team. Ik was enthousiast over de plannen waarvan ik gehoord had om het team naar een hoger niveau te tillen. Ze willen all-in gaan om kampioen te worden. Ik ging tewerk op wat ik voelde in mijn buik en in mijn hart. Zo ben ik bij dit wonderlijke team terechtgekomen, en in het wonderlijke avontuur dat we samen beleven.”

“Rond Kerstmis keek ik over de besneeuwde bergen en ik dacht: als dit maar de juiste keuze is” Lewis Hamilton

Mercedes racete in 2012 met de Duitsers Michael Schumacher en Nico Rosberg en had op dat moment slechts één race gewonnen. Met Rosberg, want Schumacher won geen enkele race na zijn comeback. Mercedes was dat jaar pas het vijfde team in de F1. Hamilton werd gewaarschuwd dat die transfer zijn begrafenis zou worden. Dat hij nooit nog een wereldtitel zou winnen.

Lewis Hamilton met Ross Brawn, zijn eerste teamhoofd bij Mercedes in 2013. — © Mercedes

“Veel mensen kwamen me vertellen dat het een foute keuze was. Maar ik wist dat ik spijt zou krijgen als ik het niet deed. Ik heb me nooit bedacht. Al herinner ik me wel een moment rond Kerstmis, buiten in de kou, uitkijkend over besneeuwde bergen, toen ik dacht: ik hoop maar dat dit de juiste beslissing is. Ik had een moment van bezinning en dacht: we hebben het gedaan en we gaan alles geven. Ik focuste op mijn training en wou het beste geven aan het team. En ik bedacht hoe fantastisch het zou zijn als we in dat eerste seizoen al een race zouden winnen. Iets wat ook lukte.”

Eerste zitje passen

Die beginfase staat nog heel helder in Hamiltons geheugen. “Ik herinner me nog de wijzigingen die ik doorvoerde toen ik voor het eerst mijn stoeltje ging passen. De stuurkolom en de zitpositie waren heel hoog, terwijl ik graag laag zit in de cockpit. Ik liet de stuurkolom zakken en maakte mijn zitje. Ik denk dat ze wat geschokt waren omdat ik mijn stoeltje vormde, want de meeste rijders doen dat niet zelf! Het voelt zo gek dat ik nu in mijn elfde seizoen zit met dat team en mijn stoeltje nog elk jaar ga passen met dezelfde groep van mensen.”

“Red Bull bijbenen wordt de moeilijkste taak die we al gehad hebben. Maar wat een prestatie zou dat zijn!” Lewis Hamilton

Veel mensen van toen zijn nog altijd aan boord bij Mercedes. Veel anderen zijn vertrokken en vervangen. De F1 is constant in beweging.

“Als ik niet meer uitgedaagd wordt, geen vooruitgang meer boek, niet meer evolueer, dan is het tijd om aan de volgende stap te denken. Maar dat heb ik nooit gevoeld in die tien jaar. Alles evolueert met nieuwe mensen, nieuwe structuren, nieuwe doelen. Dit was het juiste team om te groeien, niet alleen als rijder maar ook als mens. Ik kreeg de kans om mezelf te zijn en werd aanvaard door Mercedes. En kijk wat we bereikt hebben, zowel op de baan als er naast. Hoe we projecten hebben opgezet waarmee we impact hebben op mensen. Het maakt me trots dat we voor onszelf de hoogste normen opleggen in alles wat we doen. Die hoge eisen betekenen dat onze huidige prestaties ons de motivatie geven om nog harder en nog slimmer te werken. We zijn niet perfect, het kan altijd beter. Deze auto is niet geweldig, maar we zetten het ene stapje na het andere en we weten dat we terug vooraan zullen geraken. Red Bull terug bijbenen wordt de moeilijkste taak die we al gehad hebben. Maar wat een prestatie zou dat zijn!”

Lewis Hamilton boekte zijn eerste zege voor Mercedes in Hongarije in 2013. — © EPA