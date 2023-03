Dan toch piepklein barstje in pantser van Jumbo-Visma nu Dylan van Baarle moet passen voor Dwars door Vlaanderen: “Ideaal is het niet”

Hij kreeg zondag wat rust tijdens Gent-Wevelgem, maar normaal had Dylan van Baarle (30) aan de start van Dwars door Vlaanderen moeten staan. Dat is echter niet het geval, omdat hij nog te veel last heeft van de blessures die hij opliep bij een val in de E3 Saxo Bank Classic. De Italiaan Edoardo Affini vervangt hem, maar Van Baarle traint woensdag wel gewoon. “Hij heeft nog te veel last om over kasseien te rijden”, klinkt het bij Jumbo-Visma.

Dan toch een piepklein barstje in het pantser van Jumbo-Visma. Het Nederlandse team heerst dit jaar in het Vlaamse werk met overwinningen in de Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne, E3 én Gent-Wevelgem. Op papier trekken ze ook zondag met het sterkste blok naar de Ronde van Vlaanderen. Alleen staat er toch een piepklein vraagtekentje achter de naam van wisselkopman Dylan van Baarle. Hij viel vrijdag in de E3 Prijs en moest opgeven na 150 km wedstrijd. Dat hij niet in Gent-Wevelgem zou starten, was voorzien, maar dat hij ook Dwars door Vlaanderen mist, toont aan dat hij toch wat averij opliep.

Onvoldoende hersteld na val

Wat precies het probleem is, laten ze bij Jumbo-Visma liever in het midden. “Tegenwoordig mogen we dat niet zomaar meer zeggen en dat gaan we dan ook niet doen”, klinkt het bij sportief manager Merijn Zeeman. “Ideaal is het niet. Dylan is gevallen en niet voldoende hersteld om morgen te starten. Hij heeft nog te veel last om over kasseien te rijden. We rekenen er wel op dat hij zondag aan de start staat in de Ronde van Vlaanderen én dat hij goed zal zijn, maar de perfecte aanloop is dit niet. Dat ga ik niet ontkennen.”

Van Baarle was eerder dit jaar al de sterkste in de Omloop Het Nieuwsblad. — © BELGA

Het lijkt erop dat Van Baarle – die na de E3 kloeg over een pijnlijke heup en knie – vooral wil voorkomen dat zijn blessures ernstiger worden, want zowel zaterdag als zondag trainde de winnaar van Parijs-Roubaix nog. Zondag zelfs meer dan 180 km. “Ook woensdag traint hij gewoon”, zegt Zeeman. “Hij heeft wel wat minder gedaan dan voorzien. Vrijdag kon hij ook de koers niet uitrijden, dus helemaal optimaal is het niet, maar we moeten het ermee doen. We willen hem nog wat extra de kans geven om te herstellen. Of hij over enkele dagen wel klaar zal zijn? Er is natuurlijk altijd wel een kans dat hij de Ronde niet haalt, maar als je het mij nu vraagt, dan rijdt hij zondag.”

Laporte wel in Dwars door Vlaanderen

Christophe Laporte staat woensdag wel gewoon aan de start in Roeselare. De Fransman die zondag nog Gent-Wevelgem op zijn palmares mocht bijschrijven, is zo na de E3 aan zijn derde koers in zes dagen toe op vier dagen van Vlaanderens Mooiste. “Dat heeft ermee te maken dat Christophe ziek moest afhaken voor Parijs-Nice”, vertelt Zeeman. “Hij heeft nauwelijks wedstrijden gereden en door Dwars voor Vlaanderen erbij te nemen, moet hij conditioneel nog een klein stapje kunnen maken.”