KWB Kwaadmechelen vertoeft weekendje aan de kust

Vayamundo legde hen weer goed in de watten met lekker eten én een appartement voor elk gezin. Dit keer zat er een goede leeftijdmix in de deelnemers. Er werd hard geravot in de binnenspeeltuin, gezwommen, gesupporterd voor de Rode Duivels en zelfs gedanst bij het live orkest. Verder werden er meerdere uitstappen gedaan, sommigen hadden zelfs de fiets bij om in het winderige weer zich aan de kust te begeven. Anderen trokken zaterdag zelfs naar het strand. Terwijl in de thuisbasis de hagel uit de lucht viel, speelden de kinderen (en vliegeraars) op het strand onder een stralende hemel. De tentoonstelling van de ‘Boomhut met meerdere verdiepingen’ in Fort Napoleon werd zeer gesmaakt. Zondag viel de regen echter ook aan de kust uit de hemel en werd er binnen gegolfd. Een bezoekje aan sterrenwacht Astropolis bracht de vakantiegangers in hogere sferen. Met een hart vol KWB-vriendschap trok iedereen voldaan naar huis.