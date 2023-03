Yanina Wickmayer plaatst zich makkelijk voor tweede ronde in Frankrijk, ook Michael Geerts stoot door

Yanina Wickmayer (WTA 211) staat in de tweede ronde van het ITF-toernooi in het Franse Croissy-Beaubourg (hardcourt/60.000 dollar). De 33-jarige Antwerpse versloeg dinsdag in haar eerste duel de Britse Eden Silva (WTA 299) na een partij van een uur en dertien minuten tennis in twee sets (6-1 en 6-3).

In de tweede ronde wacht mogelijk een Belgisch onderonsje voor Wickmayer. Ze komt dan uit tegen de winnares van het duel tussen de Franse Audrey Albie (WTA 231) en Ysaline Bonaventure (WTA 85). Die wedstrijd staat later dinsdag op het programma. Bonaventure is het tweede reekshoofd in Frankrijk.

Eerder op de dag plaatste de derde Belgische op de hoofdtabel, Greet Minnen (WTA 167), zich al erg makkelijk voor de tweede ronde in Croissy-Beaubourg. Minnen verloor geen enkel spelletje (6-0 en 6-0) tegen de Russische Oksana Selekhmeteva (WTA 156), het zevende reekshoofd.

Michael Geerts staat in de tweede ronde in Lille

Michael Geerts (ATP 233) heeft zich dinsdag gekwalificeerd voor de tweede ronde van het Challengertoernooi in het Noord-Franse Rijsel (hardcourt indoor/118.000 euro). De 28-jarige Antwerpenaar haalde het na een uur en 22 minuten tennis in twee sets (6-4 en 6-3) van het Slovaakse derde reekshoofd Norbert Gombos (ATP 133).

In de tweede ronde ontmoet Geerts de Fransman Kyrian Jacquet (ATP 455). Die versloeg maandag in zijn eerste duel in drie sets (5-7, 7-6 (7/1) en 6-4) zijn landgenoot Sascha Gueymard Wayenburg (ATP 469). Beide spelers stonden dankzij een wildcard van de organisatie op de hoofdtabel.

Naast Geerts nemen met Gauthier Onclin (ATP 224) en Raphael Collignon (ATP 251) nog twee Belgen deel in Rijsel. Yannick Mertens (ATP 1073) sneuvelde in de kwalificaties.