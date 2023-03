Don Bosco Helchteren maakt eigen Monopoly-spel rond kansarmoede

Zoals ieder jaar vond Don Bosco Helchteren het belangrijk om samen met de leerlingen stil te staan bij de betekenis van de vasten. “Er hangt een waardevolle boodschap vast aan deze periode en dat willen we ook laten voelen aan de leerlingen”, klinkt het op de school. Dat doet ze niet aan de hand van een sponsorloop of vastenvoettocht, wél door een gezelschapsspel te spelen.

“Het is niet de eerste keer dat de Limburgse Don Boscoschool een groot spel organiseert als vastenactiviteit”, vertelt Diane Timmers van de pastorale animatiegroep (PAG). “In het verleden organiseerden we wandeltochten of lieten we de leerlingen op zoek gaan naar sponsors. Maar we kregen een aantal jaren geleden het gevoel dat dat concept niet meer aansloeg. Daarom gooiden we het met de PAG over een andere boeg.”

Zo werd er vorig jaar een groot spel rond het thema vluchtelingen in elkaar gestoken. “We vertrokken van het verhaal van een van onze leerlingen, een Palestijn die afkomstig is uit de Gazastrook. Op die manier lieten we onze leerlingen kennismaken met het verhaal van een vluchteling. Nadien trokken ze het hele schoolgebouw door om op verschillende plaatsen allerlei opdrachten tot een goed einde te brengen.”

Warm Hart

Deze alternatieve vastenactiviteit werd een succes en dus werd er al snel naar een opvolger gezocht. “Het enige puntje van kritiek dat toen klonk, was dat de opdrachten te kort waren omdat de leerlingen zich telkens moesten verplaatsen”, vertelt Diane. “Daarom kozen we er deze keer voor om binnen het eigen klaslokaal te blijven. Samen met de titularis konden de leerlingen een zelfgemaakte Monopoly spelen. Het thema ‘kansarmoede’ stond daarbij centraal.”

Om het spel in elkaar te steken, werd heel wat opzoekwerk verricht. Zo zijn we onder meer gaan aankloppen bij Warm Hart, een lokale vzw uit Houthalen-Helchteren die zich inzet voor kwetsbare mensen.