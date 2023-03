Is Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin van plan de aftocht te blazen in Oekraïne en terug te keren naar Afrika? Dat is alvast wat berichten op Bloomberg beweren. Prigozjin zelf ontkent het, maar in militaire kringen is geweten dat hij overweegt eieren voor zijn geld te kiezen nu hij niet meer in de bovenste schuif ligt in Moskou. “Hij heeft te veel op zere tenen getrapt in het Kremlin.”