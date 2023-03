Stippe Stap Genk reikt kleuter Oscars uit

Om hun eigen kleuters in de kijker te zetten op de Dag van de Kleuter, organiseerden de kleuterjuffen van basisschool Stippe Stap in Genk een galabal. Op dat bal werden de 'kleuter Oscars' uitgereikt.

In ware Hollywood-stijl stond elke kleuter in de spotlights. In de voormiddag zorgden de studenten van TA De Wijzer ervoor dat de kleuters er feestelijk uitzagen voor het event. De nageltjes werden gelakt, de kapsels verzorgd en iedereen werd aangekleed in galastijl. Ook de leerlingen van de lagere school kwamen kijken terwijl de kleuters passeerden. Spontaan brak er een applaus los. 's Middags werden de kleuters dan voor de lunch getrakteerd op een lekker frietje. De talenten werden door middel van een trofee bij elk kind feestelijk overhandigd in het bijzijn van de ouders en andere sympathisanten.