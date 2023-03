Drie Roemenen stelen horloge van 23.500 euro bij juwelier Heleven: 24 maanden cel

Het trio stuurde hun kat naar de rechtbank. Er was evenmin een advocaat om hen te vertegenwoordigen. Voor slachtoffer Eddy Heleven was het een teleurstelling. “Ik had gehoopt om ze in de ogen te kunnen kijken.” Op 16 december 2020 stapten een man en een vrouw de winkel van Heleven in de Hasseltse binnenstad binnen. Ze verkochten de nodige show door met een stapel bankbiljetten te zwaaien. Eerst toonden ze interesse in halskettingen om vervolgens hun focus te verleggen naar horloges. Bij het vertonen van twee uurwerken, vroeg een dader om nog een derde te zien. De vrouw in het gezelschap begon te prutsen aan een ketting en maakte van de verwarring gebruik om het horloge, waar er maar 50 exemplaren van bestaan, weg te stoppen.

Cameranetwerk

Om de winkel vervolgens te verlaten, claimden de daders dat ze ondanks de stapel geld die ze bij hadden eerst nog eens langs een bankautomaat moesten passeren. En weg waren ze. Al helemaal omdat buiten een derde Roemeen de man en de vrouw stond op te wachten in een huurauto. Na enkele minuten wisten Eddy Heleven en zijn personeel hoe laat het was. Zowel het horloge als de daders waren verdwenen. Met de hulp van het cameranetwerk en de ANPR-camera’s konden de speurders, de dieven in beeld brengen. Het bleken geen onbekenden van justitie te zijn. In Duitsland pleegden ze een gelijkaardige diefstal. In het vonnis had de rechter het over een rondtrekkende bende waarin elk zijn taak had om dure juwelen te stelen. Het komt elke dader op 24 maanden cel, 1.200 euro boete en 282 euro gerechtskosten te staan. Aan de burgerlijke partij zijn ze een schadevergoeding van 1 euro provisioneel verschuldigd voor het horloge met serienummer twee dat tot op vandaag nog altijd spoorloos is.