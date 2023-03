Twee verloren gelopen bevers opgevangen in Heusden-Zolder: “Nu bepalen waar we ze vrijlaten”

Het gaat om een jonge bever die in de buurt van een garage en een drukke weg in Leopoldsburg is gevonden. En een tweede bever uit Glabbeek die in een weeffout zat gevangen. Volgens Rudi Oyen van het opvangcentrum worden de bevers nadat ze gekenmerkt worden terug uitgezet. “De bevers zijn inmiddels door de Vlaamse Milieumaatschappij getagd. Er is een plaatje gemonteerd op de staart van de bever met een persoonlijke nummer. Ze werden ook gechipt. Het Agentschap Natuur en Bos gaat de locatie bepalen waar we de bevers terug in de natuur kunnen loslaten.”

