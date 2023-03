Wat een droomdebuut! Willian Pacho (Antwerp) scoort meteen de winning goal bij zijn eerste optreden voor Ecuador

Dinsdag 28 maart wordt een dag om nooit meer te vergeten voor Ecuadoraan Willian Pacho. De speler van Antwerp verdedigde voor het eerst in zijn carrière de kleuren van zijn land. De 22-jarige verdediger startte in de basis in de oefeninterland tussen La Tri en Australië én scoorde meteen..

Pacho is echter geen nieuwkomer bij de nationale ploeg. Tijdens het WK was de jonge verdediger van de Great Old ook al opgenomen in de selectie, maar hij kwam in Qatar niet aan spelen toe.

“Ik was er klaar voor en hoopte vurig om te spelen. Het is een kinderdroom om het shirt van La Tri te dragen”, zei Pacho eerder. “Ik ben nog maar 21. Da’s jong, hè. Er zullen dus nog kansen komen. Laat deze ­selectie de brandstof zijn om ­verder te doen zoals ik bezig ben.” Het bleken profetische woorden.

Meteen trefzeker

Ecuador is in Sydney voor een vriendschappelijk tweeluik tegen Australië. Op 24 maart kwam Pacho niet van de bank. Nu dropte bondscoach Félix Sánchez hem meteen in de basis tegen de Socceroos. En Pacho bedankte zijn coach voor het vertrouwen met een knap kopbaldoelpunt.

Australië kwam op voorsprong via Borrello en vijf minuten na de rust stelde Estupinan orde op zaken voor de bezoekers vanop de stip. Iets voorbij het uur kopte Pacho de 1-2 tegen de touwen na een hoekschop van Sornoza. Pacho maakte de 90 minuten vol en Ecuador trok de 1-2 over de streep.

© EPA-EFE

