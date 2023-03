Wout van Aert lanceert T-shirt met opvallende slogan, maar hij is niet de eerste: “Ik heb hem al een mailtje gestuurd”

Wout van Aert en Sarah De Bie laten er geen gras over groeien. Amper één dag na Wouts kreet ‘ik moet just niks!’ bieden ze al een shirt met die slogan in hun webshop aan. Alleen doet die sterk denken aan de shirts van het Ministerie van Unieke Zaken.

In een opwelling riep Wout van Aert “ik moet just niks!” in de camera, nadat hij vrijdag in de E3 Classic in Harelbeke de sprint tegen Mathieu van der Poel had gewonnen. Daarmee gaf hij niet alleen uiting aan zijn vreugde over zijn eerste overwinning sinds augustus vorig jaar (Bretagne Classic), hij diende zijn criticasters ook van repliek. Was dat een ingeving van het moment, dan regeerde één dag later het zakelijk instinct van Wout en zijn echtgenote Sarah. Sinds zaterdag is in hun kledinglijn Panache by WVA een T-shirt met het opschrift ‘ik mo3t just niks!’ te bestellen. Verkrijgbaar voor heren, dames en kinderen.

Alleen komt het paar daarmee wel heel sterk op het terrein van de stadsgenoten van het Ministerie van Unieke Zaken, dat al langer T-shirts, totebags en koffiemokken met het opschrift ‘moet just niks’ verkoopt. En met succes, want van die producten gingen er al zowat twintigduizend over de toonbank. De zelfverklaarde Président Fondateur Mobu-tout Cis Bauwelinckx van het Ministerie van Unieke Zaken had de T-shirts van Panache by WVA ook al opgemerkt. (Lees verder onder de foto)

Het shirt dat Wout van Aert en Sarah De Bie in hun kledinglijn aanbieden: ‘ik mo3t just niks!’. — © RR

Merk

“Ik heb hen dit weekend al een mailtje met ‘hela hola!’ gestuurd”, lacht Cis Bauwelinckx. “De slogan ‘moet just niks’ is al een tijdje ons gedeponeerd merk. Het is niet mijn bedoeling om die zaak nu op de spits te drijven of met het vingertje te kijven van ‘dat mag niet’. Maar ik bekijk wel wat ze ermee gaan doen. Het zou wel tof zijn als ze op zijn minst naar ons zouden verwijzen.”

Bauwelinckx had het bewuste televisiefragment zelf vrijdag niet gezien. “Koers interesseert me voor geen meter, maar ik kreeg vrijdag al heel snel berichtjes van vrienden. Ik denk dat veel mensen bij die woorden aan onze shirts moesten denken. Het is toch een beetje ons bekendste product. We zijn er dan ook al sinds 2015 mee bezig. Die dingen marcheren nog altijd heel goed. Maar we doen dan natuurlijk nog heel veel andere dingen.” (Lees verder onder de foto)

© Bart Van der Moeren

Andere context

De shirts met ‘moet just niks’ kwamen er niet als cynische reactie op de shirts van Nike met de slogan ‘just do it’, die je in die jaren overal in het straatbeeld zag. “De tekst is gewoon het gevolg van een spel met letters en woorden. Die pasten perfect bij elkaar en onder elkaar. Ik deed in die tijd nogal wat beurzen en ik ontdekte dat de slogan heel erg aansloeg. Het is dan ook een tekst waarin veel mensen zich kunnen herkennen. Iets dat ze af en toe denken, maar niet tegen hun baas durven zeggen. ‘Ik moet dit doen, ik moet dat doen… ik moet just niks!’. Dat je die dan op een shirt kan dragen, maakt de boodschap duidelijk zonder dat je ze hoeft uit te spreken”, lacht de creatieve geest achter het Ministerie van Unieke Zaken.

“In die zin vind ik de reactie van Wout van Aert na de koers vrijdag wel echt gepast. De context waarin hij die woorden uitsprak, is natuurlijk heel eigen aan zijn situatie. Het zou helemaal iets anders zijn dan wanneer ze mijn shirt gewoon zouden namaken.”

panachebywva.be, www.von-b.be