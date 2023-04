Omgekeerde jurken, handtassen in duifvorm, rubberen laarzen … Waarom worden catwalklooks steeds gekker?

Uitzinnige ontwerpen, extravagante visagie, atypische styling … Dit jaar zien we op de catwalk geen ‘greige’ of sobere ontwerpen. Integendeel, modehuizen troeven elkaar af met ondraagbare, ludieke creaties. Maar waarom wordt mode eigenlijk steeds gekker? En betekenen de catwalktrends meteen ook dat we binnenkort allemaal onze jurk ondersteboven dragen, met een paar giga rubberen laarzen onder?