18 Duitse, 3 Portugese en 14 Britse tanks aangekomen in Oekraïne

Achttien Duitse, drie Portugese en veertien Britse tanks zijn aangekomen in Oekraïne. En daar is de Oekraïense minister van Defensie erg blij mee. “Het is erg goed spul. “

De beloofde achttien Duitse Leopard 2-tanks zijn aangekomen in Oekraïne. Dat heeft de Duitse bondskanselier Olaf Scholz bevestigd op een persconferentie met de Nederlandse premier Mark Rutte. Eerder had het weekblad Der Spiegel het nieuws bericht.

“We hebben geleverd zoals aangekondigd”, aldus Scholz. Het gaat om gevechtstanks van het type 2A6. Midden maart hadden de bemanningen van de tanks hun opleiding op de Leopard afgesloten met gevechtsschietoefeningen.

De Duitse regering had op 25 januari het doel uitgesproken om voor Oekraïne twee tankbataljons met Leopard 2-tanks samen te stellen. Aan het initiatief nemen ook Polen, Noorwegen, Canada en Spanje deel. Polen leverde in februari de eerste vier westerse gevechtstanks, van het oudere type Leopard 2A4. Duitsland leverde dus 18 Leopard 2A6’s, terwijl Portugal er drie van dat modernere type leverde.

De “laatste tanks hebben eind vorige week Duitsland verlaten en zijn momenteel overgedragen” aan Oekraïne, aldus het weekblad Der Spiegel. Nog volgens Der Spiegel is ook een veertigtal infanteriegevechtsvoertuigen van het type Marder geleverd. De Duitse regering wou de route geheimhouden uit veiligheidsoverwegingen.

Minister Ben Wallace (midden vooraan) ging onlangs naar een Britse trainingskamp, waar Oekraïense soldaten worden opgeleid. — © PA

“Erg goed spul”

Ook de Engelse levering van tanks is aangekomen in Oekraïne. Het gaat om veertien Britse Challenger 2-tanks die het VK in januari beloofde. De Oekraïense minister van Defensie Oleksii Reznikov bedankte Groot-Brittannië in een filmpje dat hij deelde op Twitter.

“Het was een genoegen om met de eerste Oekraïense Challenger 2 MBT (main battle tank) een ritje te maken,” schreef Reznikov. “Deze fantastische machines zullen binnenkort aan hun gevechtsmissies beginnen.” In de video gaf hij het duimpje omhoog en bedankte hij de Britse minister van Defensie Ben Wallace voor de tanks. “Marvellous, Ben,” zei hij in het Engels. “Het is erg goed spul. Hartelijk dank van Oekraïne aan het Verenigd Koninkrijk.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(sgg)