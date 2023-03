Oppositie bikkelhard voor renovatie parochiecentrum in Eksel: “Er wordt gewerkt zonder plan”

De renovatie van het parochiecentrum aan de Kapelstraat in Eksel staat al bijna een decennium in de steigers, en het oude gebouw is al enkele jaren gestript. De bedoeling is dat de KAJ er een onderkomen krijgt. Nu de renovatiewerken lopen, stelt de verzamelde oppositie van cd&v, Groen en voormalig bevoegd schepen Jacky Snoeckx zich vragen bij de gang van zaken. Na een werfbezoek op 22 maart was maandagavond de kritiek scherp op de gemeenteraad. “Bij de werken aan het dak werd correct een architect betrokken en werd een omgevingsvergunning afgeleverd”, stelde oppositieraadslid Jan Vangenechten (cd&v). “Maar er gebeurden ook zaken zonder dit alles. Zo werden twee ramen naar deuren omgewerkt. De complexe ingrepen die nog moeten gebeuren op het gelijkvloers en de eerste verdieping vereisen een duidelijk plan van aanpak dat nu helemaal ontbreekt. Het gaat niet alleen om het aanbrengen van nutsvoorzieningen, het plaatsen van ramen en deuren, maar ook het voorzien van een lift en het aanpassen van de trappen. Hoe kan je renoveren zonder dat een bestemming voor de bovenverdieping bekend is. Daarom vragen we dat een architect wordt aangesteld die globale plannen en een lastenboek uitwerkt, en toezicht houdt.”

Ex-schepen

Ook onafhankelijk raadslid en voormalig bevoegd schepen voor het dossier Jacky Snoeckx is scherp. “Ik heb de indruk dat er uit de losse pols wordt gewerkt en niet op basis van beslissingen. Het enige wat ik vorig jaar heb gezien, is een conceptvoorstel waarover in het schepencollege verder nooit werd gestemd.” Fractieleider van HE Carina Gijsbers verweet Jacky na te trappen. “Waarom kaartte je dit een jaar geleden niet aan toen je nog bevoegd schepen was”, sneerde ze. “Als er wordt vergaderd zonder de bevoegde schepen is dat moeilijk. Waarom denk je dat ik gestopt ben?”

Regularisatie

Jacky’s opvolger William Linmans (HE), kersvers schepen van Openbare Werken, verdedigde de aanpak. “De renovatie van het parochiecentrum betreft een verbouwing. Binnen dit wettelijk kader is het niet verplicht te werken met een architect. Tijdens de ruwbouwwerken was het mijn voorganger die de opdracht gaf om twee deuropeningen te voorzien. Voor de deuropening in de voorgevel is inderdaad een vergunning nodig. Na de werken zal dat via een regularisatieprocedure in orde worden gemaakt. ”

Oppositieraadslid Raf Truyens (cd&v) sprak van een hilarische reactie. “Dit dossier is als een kip zonder kop. Ze loopt nog, maar niemand weet waarheen. En nu al uitgaan van een regularisatie is een slecht signaal aan de bevolking. Als overheid zeg je eigenlijk: bouw maar op en vraag later maar een rechtzetting aan. En belangrijk: welke garanties op stabiliteit en brandveiligheid hebben we straks.” Sven Saenen (Groen) verweet de nieuwe schepen laksheid: “In plaats van een regularisatie, zou je de werken stil moeten leggen.”

“Je bent een leugenaar”

Burgemeester Jan Dalemans (HE) moet niet weten van een architect en onderstreepte dat er voldoende overleg is geweest. “Zowel met de KAJ, de ploegbaas en onze dienst ruimtelijke ordening. Twee deuren zijn gekapt in opdracht van één schepen. Er gebeurt nu goed werk met de hulp van KAJ die bij de afwerking helpt. We zien geen enkele reden om de voltooiing nu nog nodeloos te vertragen.” Jacky Snoeckx pikte de verwijten niet dat hij beslissingen heeft genomen zonder destijds het schepencollege te kennen. “Je bent een leugenaar”, wees hij naar de burgemeester. “De deur waarover het gaat, is zelfs goedgekeurd met het bestek op de gemeenteraad.”