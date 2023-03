Tottenham-verdediger Emerson Royal ondergaat knieoperatie

Tottenham-verdediger Emerson Royal moet onder het mes. De Braziliaanse internationaal liep afgelopen zaterdag een blessure op aan de knie in de verloren oefeninterland tegen Marokko (2-1).

Emerson zal naar verwachting minstens zes weken buiten strijd zijn. Dat bevestigde Tottenham op haar website.

Het uitvallen van Emerson is een tegenvaller voor Cristian Stellini, die afgelopen zondag werd gepromoveerd tot hoofdcoach na het ontslag van Antonio Conte. Naast Emerson kampen namelijk ook Richarlison, Ryan Sessegnon, Ben Davies en Hugo Lloris met blessures.

Richarlison mist al zeker de competitiewedstrijd tegen zijn ex-club Everton. Ook voor Sessegnon komt de wedstrijd van maandag tegen de Toffees te vroeg. Ben Davies is nog zeker tot begin mei out. Voor kapitein Hugo Lloris ziet het er wel rooskleurig uit. De Franse doelman speelde vorige week mee in een oefenpartij tegen Ipswich en zou dus op tijd fit raken voor de wedstrijd op Goodison Park.