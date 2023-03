GEMEENTERAAD. Raadslid over leegstaande panden in Tongeren: “Onslow ligt in onderbroek naar tv te kijken”

Tongeren

RUP Centrum II: Schepen Vrancken (Vooruit) gaf uitleg over het RUP Centrum II. Raadslid Leenders (N-VA) vreest dat er onvoldoende voorwaarden zijn opgenomen voor de invulling van leegstaande winkelpanden door bewoning op het gelijkvloers: “Die verwaarloosde panden kan je kopen voor een appel en een ei. Hierdoor zal de toerist uit Japan geconfronteerd worden met ‘Onslow’ die in onderbroek en marcelleke in de vitrine naar tv ligt te kijken”. De schepen stelde hem gerust: “Voor bewoning in leegstaande winkelpanden zijn er strengere regels dan enkel een gordijn achter de vitrine te schuiven. Via de bouwtechnische regels zal je niet meer kunnen zien dat er een winkel geweest is. Er is een verordening beeldkwaliteit en een verordening woonkwaliteit voorzien”.

Nieuwe Steenweg: Voor de realisatie van de aanleg van vrijliggende fietspaden en riolering langs de Nieuwe Steenweg zijn er opnieuw twee eigenaars akkoord met een minnelijke schikking. In totaal is er al voor 1 miljoen euro grond aangekocht. “Er zijn vandaag nog enkele families die niet akkoord gaan met een minnelijke onteigening. Binnen enkele maanden zal er overgegaan worden tot een gerechtelijke onteigening door de Vlaamse Overheid”, wist schepen Vrancken.

Bierset: Raadslid Leenders (N-VA) wilde weten welke juridische argumenten de stad heeft ingediend tegen de uitbreiding van de luchthaven van Bierset: “Het advocatenkantoor heeft een verzoek tot nietigverklaring ingediend bij de Raad van State. O.a. een vraag voor een individueel geluidsquotum per vliegtuig. De impact op Vlaams grondgebied is niet voldoende onderzocht. We zijn niet tegen de uitbreiding, maar dat moet wel overdag en met een ander type vliegtuigen gebeuren”, wist schepen Jans (Tongeren.nu)