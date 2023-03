Honderdduizenden jobs weg in Turkije en Syrië door aardbeving

Na de zware aardbeving in Turkije en Syrië zijn honderdduizenden mensen hun job verloren. Dat meldt de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) dinsdag. Volgens de ILO moeten er dringend nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd worden, zo niet dreigen armoede en kinderarbeid.

In de getroffen provincies in Turkije konden minstens 658.000 werknemers niet meer aan de slag. Meer dan 150.000 werkplaatsen zijn niet meer bruikbaar. In het na twaalf jaar burgeroorlog eveneens nog eens zwaar getroffen buurland Syrië verloren 170.000 werknemers hun job.

Twee verwoestende aardbevingen, met een magnitude van respectievelijk 7,7 en 7,6, troffen het zuidoosten van Turkije en het noorden van Syrië op 6 februari. Bijna 57.000 mensen kwamen om het leven. Miljoenen mensen werden dakloos.