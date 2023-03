GEMEENTERAAD. Lanaken ontvangt meer meldingen en klachten van inwoners

Lanaken

Meldingen en klachten 2022: Naar jaarlijkse gewoonte had schepen Peter Verheyen (Open Vld) de eer om zijn collega’s in de raad een overzicht te geven van de meldingen en klachten die de gemeente ontving in 2022. “In totaal ontvingen we 1.380 meldingen. Dat zijn er 155 meer dan in 2021”, zegt Verheyen. “Aan de balie van het gemeentehuis ontvingen we - door het afzwakken van corona - 128 meldingen meer dan het jaar voordien. Ook via de dorpsaanspreekpunten kwamen er meerdere binnen. Opvallend is de stijging van het aantal digitale meldingen van problemen, gebreken en ergernissen: ze maken 70% uit van het totaal. Bovenaan staan de meldingen over defecte straatverlichtingen en dat terwijl Fluvius volop bezig is met een volledige ‘verledding’ van de 5.267 lichtpunten in onze gemeente tegen 2028. Ook minder goed onderhoud van onze groenvoorzieningen, snelheidsovertredingen en zwerfvuil behoren tot de grootste ergernissen van de Lanakenaren. Het goede nieuws is echter dat er van al die klachten 99,1% werd afgehandeld of opgelost. Met dank aan onze diensten.”

Zilverdennenlaan: De raad keurde unaniem het bestek goed om een nieuw voetpad aan te leggen in de Zilverdennenlaan in Gellik. “De huidige voetpaden in hobbelige betontegels en klinkers zijn in een erbarmelijke toestand”, bekende schepen Verheyen. “Ze worden vervangen door 2.100 m² waterdoorlatende klinkers en dat in de eerste plaats om de verkeersveiligheid van de voetgangers te verhogen. In dit project dat geraamd wordt op 213.000 euro gaan veiligheid en milieu hand in hand.”

Gemeentehuis: De platte daken van het gemeentehuis zijn dringend aan vervanging toe. Ze lekken op diverse plekken. In dat licht stelde schepen Verheyen het bestek van de renovatie voor. De daken - onder meer het dak boven de raadszaal dat amper 20 jaar oud is - krijgt een grondige make-over. Het oude wordt opgebroken en vervangen door nieuwe isolatie, roofing, waterafvoeren en dakranden. “Bijkomend opteren we voor de aanleg van groendaken”, vulde schepen Gorissen (Vooruit/Groen) aan. “Ze isoleren beter, zorgen voor meer biodiversiteit, verbeteren de luchtkwaliteit, vangen het regenwater op, hebben een fraaier uitzicht en passen in ons energie- en klimaatpact.” De basisopdracht wordt geraamd op 100.000 euro, de extra groendaken op 30.000 euro. Alle raadsleden konden zich vinden in het voorstel.