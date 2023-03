GEMEENTERAAD. Kattepeeke in centrum van Zonhoven gaat weer open

Zonhoven

Kattepeeke weer open: Het ‘Kattepeeke’ aan de straat Achter de Hoven in het centrum van Zonhoven gaat volgende maand weer open. Door de bouw van een aanliggend appartementsblok was de verbinding de voorbije jaren afgesloten. Het pad is nu deels verhard en vormt een veilige fiets- en wandelverbinding, parallel met de drukkere Dorpsstraat. Op vraag van schepen Frederick Vandeput (Open Vld) wordt de verbinding heropend als fietsstraat. Doorgaand verkeer blijft onmogelijk.

Asbest op voormalig militair domein: Het dak van de loodsen op het voormalige militair domein aan de Jacob Lenaertsstraat bevat asbest. Raadslid Jean-Paul Briers (Vlaams Belang) vroeg zich af of dat geen risico vormt voor de omwonenden. “Ik hoor ook dat een loods gebruikt wordt als opslag voor museumstukken van Bokrijk. Is dat wel veilig, en wat gaat de gemeente op termijn met die oude loodsen doen?” Volgens schepen van Openbare Werken Johan Schraepen (Open Vld) is er geen veiligheidsprobleem. “Dat blijkt toch uit het onderzoek op vraag van de Belgische overheid en defensie. Zij zijn nog steeds eigenaar van de gebouwen.” Oorspronkelijk wilde de gemeente het gebied gebruiken als woonzone, maar op vraag van de hogere overheid wordt nu eerst onderzocht of een kleine KMO-zone in het gebied ook mogelijk is.

Family Justice Center: De gemeente gaat samenwerken met het Family Justice Center, een organisatie die helpt met het voorkomen en verhelpen van intrafamiliaal geweld. “Een goede zaak,” vindt oppositieraadslid Yannick Aerts (N-VA). “Want het probleem wordt vaak onderschat.”