Met deze vijf tips komen je kleren minder gekreukt uit de wasmachine

Je kent het wel: je stopt de wasmachine tsjokvol vuile was. Wanneer je na een tijdje alles er frisgeurend uithaalt, valt het niet te ontkennen: kreuken, overal.

Dat was ook het geval bij Eela, een vrouw uit Sydney die in besloten groepen op sociale media steen en been klaagde over haar gekreukte wasgoed. Nochtans deed de Australische haar best: meteen na het wassen hing ze de kleding netjes te drogen. Toch zag haar wasgoed er naar eigen zeggen nog steeds uit alsof er “een hond op haar kleren had gekauwd”.

Ze ging te rade op sociale media en al snel vond ze tal van lotgenoten, maar ook oplossingen. Verschillende vrouwen op populaire fora voor moeders wezen met een beschuldigende vinger naar het toerental waarop de machine centrifugeerde. Voeg daarbij nog een overvolle machine en je weet waar de kreuken in je kleding vandaan komen.

Eela verzamelde in haar zoektocht naar hulp vijf anti-kreukvuistregels waarbij Australische moeders zweren:

1. Hou rekening met de laadcapaciteit van je machine. Heb je een trommel van pakweg 6 kilogram, steek er dan ook niet meer wasgoed in. Door je hieraan te houden, kan de kleding gemakkelijker rond bewegen.

2. Als je machine het toelaat, kies dan een programma met stoom. Hierdoor word je kleding niet alleen beter gereinigd, ook worden de plooien al wat gladgestreken. Let wel op met kledij die kan krimpen. Lees dus eerst de wasvoorschriften van je kledingstukken. Kies ook voor een laag toerental zodat je de omwentelingen eerder laag houdt.

3. Wasverzachter kan wel degelijk je kledij zachter maken.

4. Voeg een beetje azijn toe aan de kleding voor je de machine aanzet.

5. Schud de kleding na het wassen goed uit zodat je ze netjes kan ophangen om te drogen.