Vrouw koopt ‘kleine’ rashond, maar laat zich in de luren leggen door fokker: “Ze werd alsmaar groter”

De Amerikaanse Maggie wilde graag een shih tzu in huis halen, een kleine rashond die ze via een online advertentie had gevonden. Maar na enkele weken merkte ze dat haar puppy “alsmaar groter werd” en telkens ze de fokker vroeg hoe dat kwam, werd het ‘percentage’ shih tzu in haar hond verlaagd. “Van volbloed, ging het naar 50 procent, naar “haar opa is een shih tzu” en dan kwam er geen reactie meer”, klinkt het in een video die Maggie op TikTok deelde. “Ze is nu al zes jaar bij mij en duidelijk geen shih tzu.”