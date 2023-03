Marthe, Hanne en Julia: “Het is heel moeilijk om buitenstaanders uit te leggen wat het betekent om in K3 te zitten.” — © Kris Van Exel

Vanaf dinsdag 4 april in Liefde voor Muziek en nu al in het Trixxo Theater in Hasselt met de show Vleugels: Julia Boschman (20), Marthe De Pillecyn (26) en Hanne Verbruggen (29), oftewel K3. “Niet alleen onze succeservaringen, maar ook onze dieptepunten zijn heel intens”, zeggen ze. “Het is heel moeilijk om buitenstaanders uit te leggen wat het betekent om in K3 te zitten.”