Lydia (69) stelt verzameling bonsaiboompjes tentoon: “Ik heb er wel 50, ze onderhouden is een dagtaak”

Het voorbije weekend konden bonsailiefhebbers in het Klosterhof in Lommel-Kattenbos hun hartje ophalen tijdens de prachtige bonsaitentoonstelling van Lydia Carpentier (69). Zij stelde zo’n 36 bonsaiboompjes tentoon, een deeltje van haar eigen verzameling.

“Ik heb thuis een verzameling van zo’n 50 boompjes”, vertelt Lydia. “Ik kon er hier helaas maar een 36-tal tentoonstellen. Ik ben al zeker 25 jaar intensief bezig met bonsais. Alles wat uit Japan komt, fascineert me. Deze tentoonstelling is voor mij een droom die uitkomt. Bonsaiboompjes onderhouden, is een heel intensief werkje. Dat is voor mij echt een dagtaak en ik ben er elke dag mee bezig. Alle boompjes staan bij ons in de tuin. Elke boom heeft zijn specifieke bewerking. Er staan al enkele heel mooi met nieuwe jonge blaadjes en bloesems. Als het nu nog gaat vriezen, moet ik deze wel extra beschermen.” (nma)