Bemiddelaar klaar om conflict bij Delhaize op te lossen, vakbonden kritisch: “Wil de directie wel onderhandelen?”

Het is weer D-Day voor Delhaize en de vakbonden. De twee zitten dinsdag al voor de derde keer samen in een poging het sociaal conflict dat nu al weken aansleept op te lossen. Aangezien een oplossing nog steeds ver weg is, is de kans heel groot dat minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) een sociaal bemiddelaar aanstelt. Die zou zich zelfs al aan het warmlopen zijn. Al vragen sommigen zich af wat dat dan gaat opleveren.