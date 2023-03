Voor als het wat meer mag zijn: proef eens een luxe paasei van Dior of Louis Vuitton

Geen paasvakantie zonder chocolade en dat weten ook de grote modehuizen. Onder meer Dior en Louis Vuitton brengen een collectie paaseitjes uit en als we mogen afgaan op de foto’s is dat er eentje om duimen en vingers van af te likken.

De komende weken staat alles in teken van Pasen en chocolade en daar spelen luxemodehuizen zoals Dior en Louis Vuitton ook gretig op in. Zo brengt Louis Vuitton met zijn LV Dream Chocolate Factory een reeks paaseitjes op de markt, gecreëerd door patissier Maxime Frédéric.

De buitenzijde van de chocolade eitjes is geïnspireerd op de wereldbekende monogrammen van het Franse modehuis en worden verkocht in gelijkaardige doosjes. Maar het beste zit toch in de chocolade eieren zelf. Die zijn onder meer gevuld met gianduja, een mix van chocolade en hazelnoten, of met verschillende soorten karamel.

Bij dat andere Franse modehuis, Dior gaan ze nog een stapje verder en kiezen ze ervoor om enkele van hun iconische outfits na te maken in chocolade miniatuurversies.

Helaas voor de fans zijn deze unieke creaties niet zomaar te verkrijgen. Wie graag de chocolade van Dior bewondert, moet naar Parijs trekken. Meer bepaald naar de Avenue Montaigne, waar je meteen ook hun café en restaurant kan vinden.

En ben je toch in Parijs, dan kan je in een beweging ook langsgaan bij ‘Maxime Frédéric at Louis Vuitton’. Niet alleen kan je er een tentoonstelling bewonderen van het Franse modehuis, ook kan je je in het café tegoed doen aan tal van chocolade lekkernijen. En ja, ook aan de befaamde paaseieren.