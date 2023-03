VIDEO. Geanimeerde persconferentie met Stijn Vreven na nederlaag van Dessel

Dessel Sport verloor afgelopen weekend met 4-1 in Knokke. Coach Stijn Vreven kon niet tevreden zijn met dat resultaat, maar maakte achteraf ook duidelijk dat de neerbuigende houding vanuit Knokke hem niet zinde.

Daar werd in een voorbeschouwing al onder meer gezegd dat “Dessel toch niet bepaald ‘top of the bill’ is.” Bekijk hier de geanimeerde persconferentie van de Diepenbekenaar, die volgend seizoen aan het roer staat bij Belisia: