Verkeershinder door ongeval op E313 in Hasselt richting Lummen. — © Tom Palmaers

Hasselt

Op de E313 in Hasselt is dinsdag rond 11 uur een ongeval gebeurd. Een bestelwagen met aanhangwagen belandde op zijn kant. De rechterrijstrook van de snelweg richting Lummen is versperd, wat voor verkeershinder zorgt.