Engelse vijfdeklasser van Hollywood-acteur Ryan Reynolds kondigt match tegen Man United aan met grappige video: “Ik panikeerde”

Sinds Ryan Reynolds en Rob McElhenney in 2020 Wrexham AFC overnamen is het bescheiden ploegje uit het noorden van Wales (vlak onder Liverpool) uitgegroeid tot een echte cultclub. Reynolds - bekend van onder andere Deadpool en Free Guy - en McElhenney - It’s Always Sunny in Philadelphia - investeerden flink in het team en dankzij de Disney-hit Welcome to Wrexham kreeg de traditieclub uit de Engelse vijfde klasse wereldwijde faam. Het team is vooral hot in de VS. Die buzz wordt nu verzilverd met een oefenwedstrijd in San Diego. Op 25 juli neemt Wrexham AFC het er op tegen het grote Manchester United.

Het olijke duo Reynolds-McElhenney kondigde de oefenpot aan in een filmpje met Alex Ferguson, de legendarische succescoach van United. De clue van de video gaan we niet verklappen, die moet u hieronder zelf maar ontdekken.