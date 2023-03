“Een laffe daad”: STVV-fan riskeert 10 maanden cel na trap in edele delen agent

De verdachte daagde dinsdag tot spijt van de rechter niet in persoon op in de Hasseltse correctionele rechtbank. “Ik had hem graag enkele vragen willen stellen over wat te zien was op de camerabeelden.” Volgens het procureur ontstond er tijdens de wedstrijd tumult in de sfeertribune op Stayen. Op beelden was te zien hoe een man zeer heftig reageerde. Een agent in burger, een spotter, moest een slag op zijn borstkas incasseren.

Twee Kanaries probeerden de betichte te bedaren, maar toch slaagde hij er nog in om een krachtige trap uit te delen. Een voltreffer. De agent ondervond een week lang last. Bij de uroloog werd een geknelde zenuw vastgesteld.

Kledij verwisselen

Volgens de procureur probeerde de betichte ervandoor te gaan, verwisselde hij vier keer van kledij en trok een kap over zijn hoofd. Na de wedstrijd wist een politiepatrouille de twintiger op te pakken aan een café. De man ontkende alles. Hij stelde ook zo goed als nooit naar de voetbal te gaan, iets wat de stewards tegenspraken. “De verdachte heeft geen enkel schuldbesef. Hij is zo laf om een trap uit te delen en om niet naar de rechtbank te komen. Ik vorder tien maanden cel plus een stadion- en perimeterverbod van drie. Als hij toch zo weinig naar het voetbal gaat, zal de man daar wel geen probleem mee hebben”, aldus de procureur.

Vrijspraak

Advocaat Roel Driessen ging voor de vrijspraak. De raadsman zaaide twijfel en verwees naar een chaotische situatie door rook op de tribunes na het afsteken van Bengaals vuurwerk. “Bovendien kon het slachtoffer tijdens de fotoconfrontatie niet met zekerheid zeggen dat het de betichte was die stampte. Bovendien liepen op de tribune heel wat supporters rond in dezelfde donkere kledij. Ook zijn er de verklaringen van de stewards die niet alle twijfel uitsluiten”, aldus Driessen.

De procureur vroeg om rekening te houden met de getuigenissen van andere agenten. “Ze hebben hem op een beenlengte afstand gezien.” Ook de rechter stelde zich vragen. “Op de beelden is te zien dat de man heel hevig supportert. Iets wat iemand toch niet doet die amper naar het voetbal gaat.”

Vonnis op 25 april.