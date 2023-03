Mohamed ‘De Schedel’ Azzaoui maand na ontvoering aan tankstation vrijgelaten door kidnappers

Mohamed Azzaoui (49), de Antwerpenaar die een maand geleden werd gekidnapt aan het Total-tankstation in Waarloos, is vrijgelaten door zijn ontvoerders. Dat heeft onze redactie uit meerdere bronnen vernomen.

Mohamed Azzaoui werd eind februari ontvoerd, nadat hij naar een afspraak aan de snelwegparking was gegaan. Op camerabeelden van de snelwegparking was te zien hoe hij door onbekenden in een auto werd getrokken en meegenomen.

De ontvoering van de 39-jarige Azzaoui kaderde in een misgelopen drugstransport bij Grimaldi Lines in de Antwerpse haven. Een groep Antwerpenaren had voor een Servische crimineel uit Rotterdam een lading van meer dan een ton cocaïne uitgehaald, maar drugs kwamen nooit op hun bestemming. Azzaoui werd door de opdrachtgevers verantwoordelijk gesteld voor de diefstal.

In een opgenomen video die door de kidnappers werd verspreid, verklaarde Azzaoui dat Smiley en King er met de blokken vandoor waren. Smiley en King zouden jonge uithalers uit Mechelen en Lokeren zijn. Minstens twee aanslagen die de jongste weken in Mechelen plaatsvonden, waren gericht tegen de familie van een van de dieven.

Mohamed Azzaoui werd gisteren, na een maand gevangenschap, vrijgelaten door zijn kidnappers. Het parket van Antwerpen kon onze informatie nog niet bevestigen.

(vdaa)