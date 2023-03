3X3 Team Antwerp wordt 3X3 Antwerp TOPdesk

3x3 basketbal is een half-court variant van het traditionele basketbal dat wereldwijd steeds meer aan populariteit wint. Het spel wordt beschouwd als de meest geliefde urban teamsport. Twee teams van drie spelers nemen het tegen elkaar op, met één basketbalring en een schotklok van 12 seconden. Er is dus constant actie en spanning.

Ook in Antwerpen is de discipline in opmars: Team Antwerp brak door in 2021 en kent veel succes. Het team is sinds 2021 een vaste waarde in de top vijf van de wereldranking. De spelers van Team Antwerp maken allemaal deel uit van de ruime selectie van de nationale ploeg (de 3X3 Belgian Lions) die deelneemt aan Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen. De Belgian Lions wisten in 2021 op de Olympische Spelen in Tokyo de vierde plaats te bemachtigen en veroverden heel wat harten in België. In 2022 was Antwerpen zelf gastheer voor het WK 3x3 en werden de 3X3 Lions knap vierde. Nu heeft het team zijn zinnen gezet op de Olympische Spelen 2024 in Parijs. "Ik volg het team al enkele jaren. Binnen TOPdesk Belgium willen we ons lokale aspect meer in de markt zetten en dicht bij onze klanten staan. Als enige servicemanagement softwareleverancier met twee kantoren in de Belgische markt, hebben we ons kantoor in Antwerpen verbonden aan het 3x3 team, eenploeg, die als underdog er toch in is geslaagd om mee te draaien met de wereldtop.” zegt Sanne De Ridder, commercieel directeur.

TOPdesk Belgium wil de ‘local champion’ op het vlak van servicemanagement worden. De analogie met Team Antwerp, als ploeg van een klein land met goede resultaten tegen landen met een grote basketbalcultuur, is dus snel gemaakt. Het bedrijf wil zich verbinden aan lokale initiatieven en zich inzetten voor de gemeenschap.

Als onderdeel van de sponsoring wordt het team omgedoopt tot Antwerp TOPdesk. Het bedrijf zal steun bieden door het trainingscomplex in Antwerpen te voorzien van betere faciliteiten, waaronder een nieuwe vloer. Het team krijgt financiële steun, waardoor het extra personeel aan de staff kan toevoegen. Ook de lokale jeugdwerking zal waar nodig steun ontvangen. “Wij van Team Antwerp zijn super gelukkig met dit partnership want het geeft ons de mogelijkheid verder te professionaliseren. We willen zoveel mogelijk administratieve last wegnemen bij spelers door eenorganisatorische duizendpoot in dienst te nemen." zegt Nick Celis, kapitein van 3X3 Antwerp DESKtop. De nieuwe medewerker komt in eerste instantie op deeltijdse basis in dienst van het team. Het partnership met TOPdesk maakt het ook mogelijk om intensief samen te werken met een sportpsycholoog. Verder investeert het team in de juiste sportvoeding en werd ook het scoutingsapparaat uitgebreid. Het ultieme doel is nog steeds om de officiële 3x3 sportvloer aan te kopen.

Antwerp TOPdesk is hard op zoek naar een geschikte locatie. “We hopen een oude hangar of een niet meer gebruikte feestzaal op die manier nieuw leven in te blazen en de thuisbasis te maken voor toekomstig olympisch succes,” aldus nog Nick Celis.

Naar Zwitserland en Japan

Op 22 en 23 april neemt Antwerp DESKtop deel aan het SuperQuest toernooi in het Zwitserse Lausanne. Daar wordt gespeeld voor een ticket voor de 3X3 World Tour evenement in Manilla (Filipijnen). Op 29 en 30 april nemen Dennis Donkor, Nick Celis, Bryan De Valck en Caspar Augustijnen deel aan de 3X3 World Tour opener in Utsunomiya. Antwerp DESKtop staat op de vijfde plaats op de wereldranking.