Geen dag gaat voorbij in Sint-Michiel zonder te lezen

De leescultuur bij onze Vlaamse leerlingen gaat achteruit en dat wil het leerkrachtenteam van basisschool Sint-Michiel tegengaan. Er gaat geen (school)dag voorbij of het lezen komt aan bod in de school.

Tijdens het project Kwartierlezen wordt het telkens 15 minuten lang uiterst stil in de klas. De leerlingen verdiepen zich dan in allerlei soorten literatuur, van strips en verhalenboeken tot non-fictie. De leerkrachten gaan ook regelmatig met hun leerlingen naar de bibliotheek om andere boeken te kiezen. Vanuit de schoolorganisatie wordt er geld voorzien om op tijd en stond de klasbibliotheek uit te breiden.

Jaarlijks neemt de school ook deel aan de Gedichtenweek en de Jeugdboekenmaand. Een bijzonder initiatief is de samenwerking met Dito vzw. Deze organisatie zet zich in voor personen met een beperking en voor chronisch zieken en wil hen volwaardig laten deelnemen aan de samenleving. Zo komen medewerkers van de vzw voorlezen op school. De verhalen zijn niet vrijblijvend gekozen. Zij sluiten aan bij de doelstelling van de organisatie. De verhalen doen de leerlingen nadenken over leven met een beperking. Ook dat is lezen.