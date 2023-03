Leerlingen Sint-Michiel brengen verhaal van Anne Frank terug tot leven

De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van basisschool Sint-Michiel waren de voorbije weken te gast op de expo ‘Lezen en schrijven met Anne Frank’ in de plaatselijke bibliotheek. Dit initiatief liep in samenwerking met Studio Globo.

Het leven van Anne Frank duikt regelmatig op tijdens de lessen in het vijfde en zesde leerjaar. Vandaar dat dit Joodse meisje tot de verbeelding blijft spreken. De tentoonstelling en workshop vormden dan ook een uitgelezen kans om dieper in te gaan op het tragische leven van Anne Frank en haar familie. Toch beperkte het opzet zich niet uitsluitend tot Annes wedervaren in het Achterhuis. Er werd ook een link gelegd naar de realiteit: naar mensen(groepen) die op de vlucht zijn, uitgestoten worden of zich minderwaardig voelen.

Ondanks de zwaarmoedigheid van het thema keerden de leerlingen ook terug met signalen van hoop: “Stel dat Anne Frank nu nog zou leven? Dan was zij 94 jaar en kon zij haar levensverhaal nog zélf vertellen!” “Anne Frank leidde zes levens. Zo werd haar dagboek in meer dan 70 talen vertaald. En is haar korte levensverhaal nog steeds actueel”, zo klonk het bij enkele leerlingen. Andere leerlingen blijven met heel wat prangende vragen zitten: “Hoe verschrikkelijk moet het geweest zijn om twee jaar lang met acht personen in een afgesloten ruimte te leven?” Ook vroegen sommige leerlingen zich af wie uiteindelijk de familie Frank heeft verraden. “Het is en blijft een laffe daad.”