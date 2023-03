Als negenjarige bedrijven bezitten? Kim Kardashian registreert handelsmerken voor haar kinderen

Kim Kardashian laat haar vier kinderen al op jonge leeftijd kennis maken met het ondernemerschap. Zo heeft de realityster verschillende handelsmerken geregistreerd op naam van haar kinderen en oudste dochter North zou daarbij de spits afbijten.

LEES OOK:

North, die op haar eentje al meer dan 15 miljoen volgers verzamelde op Tiktok, zou haar naam verbinden aan een huidverzorgingslijn. Zo zou de 9-jarige serums, bad- en douchegels en zelfs make-up op de markt brengen.

Daarnaast zou ze een tweede bedrijf oprichten in een branche die iets dichter aanleunt bij de leefwereld van een negenjarige: speelgoed. De oudste dochter van Kim Kardashian en Kanye ‘Ye’ West moet dan speelgoed- en actiefiguren aan de man brengen, net als tekengerief en speelgoed voor in bad.

Een derde firma zou gericht zijn op het maken van reclame of zoals het omschreven wordt in de Amerikaanse pers: “het promoten van de goederen en diensten van anderen en het verstrekken van informatie over commerciële zaken en commerciële informatie via het wereldwijde computernetwerk.”

Wanneer de producten op de markt komen, hoe de naam zal klinken en wat we precies mogen verwachten, is nog niet duidelijk. Wel verzekert Kim K hiermee haar opvolging want ook voor haar andere drie kinderen Psalm, Chicago en Saint West zouden er handelsmerken geregistreerd worden bij advocatenkantoor Gerben, dat gespecialiseerd is in intellectueel eigendomsrecht.